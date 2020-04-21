İstanbul'da karantinada olması gereken kişi Edirne'de köy bakkalında yakalandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı tespit edilen kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira ceza verilerek tekrar karantinaya alındı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."