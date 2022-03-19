HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyredeceği bekleniyor.



RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu kesimlerine yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.