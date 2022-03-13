Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Havaların yeniden ciddi bir şekilde soğuması nedeniyle Perşembe gününden itibaren kar yağışı şladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?