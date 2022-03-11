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İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar yağışı ne zaman, hangi gün bitecek?

16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, Çarşamba gecesinden beri aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı; gün itibariyle kalınlık olarak 20 santimetreyi geçti. Peki, şimdiden merakla araştırılan İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi gün bitecek?

11.03.2022 - 11:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Havaların yeniden ciddi bir şekilde soğuması nedeniyle Aybar kar fırtınasının etkisini göstereceği belirtildi ve söz konusu fırtına başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? 

  • Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da bugün ve yarınki hava durumuna ilişkin olarak, "Kuvvetli rüzgar bekliyoruz bugün. Sahillerde kar örtüsü bugün kalınlaşır. Şehirden biraz daha uzak ve yüksek sayılabilecek yerlerde 20 cm kar kalınlığı oluştu. İstanbul'daki kar yağışının cumartesi devam etmesini bekliyoruz. Öğlen saatlerine kadar kar yağışının sürmesini bekliyoruz, öğleden sonra 3-4 saat güneş çıkabilir" dedi.

  • Pazartesi günü için de uyarıda bulunan Öztel, "Cumartesi günü beklediğimiz kar yağışı gece 3-4 sularında başlayıp öğlene kadar sürebilir. Şu ana kadar kar yağışının yarısını aldık. Pazar ve pazartesi günü de kar var. Okulların pazartesi günü de tatil edilmesi düşünülebilir. Bu gece yarısından sonra, yarın öğlene kadar devam edecek bir kar var" ifadelerini kullandı. 

  • METEOROLOJİ'DEN 3 GÜNLÜK TAHMİN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava tahminlerinde, cumartesi ve pazar günleri kar yağışlı, pazartesi ve salı günleri ise karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

  • Cumartesi günü; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 1/-2, Ankara'da 0/-6 ve İzmir'de 7/-1 olması bekleniyor.

     

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