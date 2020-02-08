08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi.
BEYKOZ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Beykoz, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLİYOR
İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.
SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.
Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|08 Şubat Cumartesi
|-1
|3
|53
|95
|32
|-5,2
|17,6
|3,9
|9,6
|09 Şubat Pazar
|-2
|4
|47
|73
|15
|-5
|19,3
|3,6
|9,6
|10 Şubat Pazartesi
|0
|7
|44
|73
|17
|-1,8
|20,1
|4,4
|10,3
|11 Şubat Salı
|6
|11
|61
|92
|29
|-2,5
|21,2
|4,7
|10,6
|12 Şubat Çarşamba
|5
|11
|55
|91
|24
|-3,4
|21,8
|4,9
|10,5
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