Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan detaylı hava durumu tahminleri araştırıyor. Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli başta olmak üzere pek çok doğu ilinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yapacak sorusunun cevabını merak ediliyor. Meteoroloji, il il 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. İşte Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kar bekleniyor mu sorusunun cevabı ve İstanbul hava durumu