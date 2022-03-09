İstanbul'da kar alarmı trafiği

İstanbul kara hazırlanıyor. Metrolojinin art arda verdiği uyarılar sonrası, İstanbul trafiğinde yoğunluklar oluştu.

Turuncu kodlu kar alarmıyla İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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İBB Trafik haritasına göre saat 17.00’de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.