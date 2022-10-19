İstanbul'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden M.D. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü M.D. ile araçlardaki 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yapılan incelemede sürücü M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan 1'inin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.