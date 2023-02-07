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İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giriş: 07.02.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak - Öne çıkan haberler
AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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