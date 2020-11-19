İstanbul'da kaçırılan Suriye uyruklu kişi, Sakarya'da çalıntı plakalı otomobilde bulundu

AA

Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı plaka ile seyahat ettiği belirlenen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, aracın arka koltuğunda elleri ve ayakları bağlı şekilde Suriye uyruklu bir kişiyi buldu. Bu kişinin İstanbul'da kaçırılan M.H. olduğunu belirleyen ekipler, aracın sürücüsü Suriye uyruklu A.S'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen iki şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.