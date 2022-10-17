9 milyon liralık 'kaçak ilaç' operasyonu

AA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri ve sahte ambalajlarla paketledikleri ilaçları piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adresi belirleyen polis, Ataşehir ve Güngören'deki söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda piyasa değeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan 100 bin 695 ilaç ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

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