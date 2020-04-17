İstanbul'da kaçak üretilen 76 bin maskeye el konuldu

AA

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Gazi Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda yüklü miktarda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 76 bin maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinesine el koydu.

İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.