İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Polis ekipleri, Cevizli Mahallesi’ndeki bir iş yerinde, piyasaya sürülmek üzere tıbbi maske depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, koliler içerisindeki 650 bin tıbbi maskeye el koydu.

İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, adres zabıta ekiplerince mühürlendi.

,Safiye Gören