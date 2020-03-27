İstanbul'da kaçak üretilen 22 bin tıbbi maskeye el konuldu

AA

Polis ekipleri, Kemal Türkler Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 22 bin maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, imalathane zabıta ekiplerince mühürlendi.