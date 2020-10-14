İstanbul'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-14 Ekim'de sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de depolara operasyon düzenledi.

Sultangazi'deki depoda 137 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da ise 224 şişe sahte içki, 950 sahte etiket, 2 bin 500 sahte bandrol bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde basına sergilendi.