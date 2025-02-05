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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kaçak midye avcılığına gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'un Beylikdüzü sahil kesiminde tekneyle kaçak midye avcılığı yaparken tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:45
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        İstanbul'da kaçak midye avcılığına gözaltı
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        İstanbul'da Sahil güvenlik ekipleri, Marmara Denizi'nin Beylikdüzü ilçesi sahil kesiminde dün gece saatlerinde kaçak midye avcılığı yapılan bir tekneyi tespit etti.

        Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler tekneyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçarken polis ekipleri de karadan takip yaparak havaya uyarı ateşi açtı.

        Ekiplerce durdurulan teknedeki A.G, M.G, E.G. ve F.A. gözaltına alındı.

        Polis ekipleriyle teknedekiler arasında yaşanan kovalamaca ile havaya uyarı ateşi açıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

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