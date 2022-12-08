DHA

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı evlere düzenlenen operasyonda 47 göçmen yakalanırken ev sahiplerine evlerinde kalan her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 120 bin 978 lira ceza kesildi.

KUAFÖR GÖRÜNÜMLÜ EV İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt´ta göçmenlerin kaldığı 7 ev tespit etti. Bu evlerden bir tanesinin dışarıdan fark edilmemesi için kuaför görünümü verildiğini belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında evlerde koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğunu gören polis, bu adreslerde kalan 47 göçmen yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Polis, kaçak olduklarını bildikleri halde göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerine ise; her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 120 bin 978 lira ceza kesti. Ev sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.