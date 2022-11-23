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İstanbul'daki operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmeni yakaladı

Giriş: 23.11.2022 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.

10 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü. Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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