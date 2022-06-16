Minibüsten 28 kaçak göçmen çıktı

Başakşehir yakınlarındaki Avrupa Otoyolu Edirne yönünde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsten 10’u çocuk 28 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Başakşehir Avrupa Otoyolu‘nda bir dizi denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sırasında, Edirne istikametinde seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu.
MİNİBÜSE EL KONULDU
Polis ekiplerinin durdurduğu minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10’u çocuk, 18’i yetişkin Afganistan uyruklu toplam 28 düzensiz göçmen çıktı. Operasyon çerçevesinde minibüse el konulurken, araçta sınır duvarlarını aşmakta kullanılan merdiven, 26 uyku tulumu, 2 bin 555 lira para ve cep telefonları ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilirken, araçta bulunan sürücü ve gözcü olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.
ARAÇLARA İSTİFLEME USULÜ BİNDİRİLMİŞLER
Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin, sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce şok evlerinde insani olmayan sağlıksız koşullarda tutuldukları, sınır illerine sevk edildikleri araçlarda taşıma kapasitesinin üzerinde üst üste istifleme usulü bindirildikleri tespit edildi. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar üzerinden Türkiye’deki organizatörler ile iletişime geçtikleri ve Avrupa ülkelerine ulaşmak için bin ile 5 bin dolar arasında para ödedikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü ve gözcülük yapan 2 şüpheliye 72 bin 72’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca bu iki kişi hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatılırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer taraftan yakalanan 28 göçmenin ise emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği aktarıldı.
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