İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge üzerine, İstanbul Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş ile Trafik Timlerinin katılımıyla D020 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Odayeri Kavşağı'nda denetim yapıldı.

Şehirler arası otobüsler ile toplu taşıma yapan araçlara yönelik uygulamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler kontrol edildi.

Araçlarda bilet satış kriterlerine ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, maske kullanılıp kullanılmadığını denetleyen ekipler, koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.