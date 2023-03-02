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İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara gözaltı

İstanbul'un Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan göstericilerden bazılarını gözaltına aldı

Giriş: 02.03.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara gözaltı
İstanbul'da izinsiz gösteriye gözaltı
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AA

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Halkevi önünde toplanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Halkevleri üyelerinin de kullandığı Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliye edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle protesto gösterisinde bulunmak istedi.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, 8 kişiyi gözaltına aldı.

KADIKÖY

Öte yandan, Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup da bir süre slogan attı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin yasa dışı olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi.

Eylemi sürdüren gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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