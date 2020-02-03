Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye'de geçtiğimiz yıllara göre farklı bir şekilde seyreden kış mevsiminde neredeyse sadece İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde ise sadece sağanak yağış görüldü.

Kış mevsiminin son ayı olan şubat ayına girildiğinde ise Meteoroloji'den önemli bir duyuru geldi. Açıklamada, bu hafta İstanbul'da da kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir şekilde azalacağı kaydedildi.

'KAR YAĞIŞINI OMEGA ETKİSİ ENGELLEDİ'

İstanbul'da bu yıl ilk kez kar yağışının görüleceğini belirten duyurunun ardından da, yağışın ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu.

Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle iki gün etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bu yıl Türkiye'de yüksek basınç sisteminin etkili olduğunu ve kar yağışına neden olan alçak basınç sistemlerinin ülkeye son derece az uğradığını kaydeden Şen, 'omega etkisini" hatırlattı.

Yüksek basıncın alçak basıncı engellediği sisteme 'omega etkisi' denildiğini hatırlatan Şen, "Sıcak ve açık hava olan bu etki nedeniyle kar yağışına neden olan sistemler ülkeye eskisi gibi uğramadı. Bu aslında son iki yıldır ülkeyi etkiliyor" dedi.

'ISI ADASI BU YIL İLK KEZ KIRILACAK'

Kar yağışının oluşması için hava sıcaklığının 5 derecenin altına inmesi gerektiğini söyleyen Şen, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yapılaşmadan dolayı ısı adası denilen sistem etkili oluyor. Yani sıcaklık kentte ortalama 8 derece. Bu nedenle de kar yağışı sıcaklık etkisi ile bir türlü görülmüyor. Ancak bu yıl ilk kez bu etki kırılacak. Çarşamba gecesi kuzey batıdan gelecek soğuk hava sistemi nedeniyle İstanbul'da kent içinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düşecek. Bu yıl ilk kez ısı adasını kıracak sistem geliyor. Böylelikle ilk olarak çarşamba gecesi yağmur, ardından da perşembe ve cuma günü de kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı sadece perşembe günü için bir kaos oluşturacak. Cuma ise daha hafif şekilde seyredecek. İki gün yerde kalacak kar, yağışın azalması ile pazar günü İstanbul'da etkisini tamamen yitirecek. Bu sistem daha sonra iç kesimlere geçecek. "