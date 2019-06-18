18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yangın, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı iş merkezin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. DHA'nın haberine göre; yangın kısa sürede büyürken iş merkezinin içerisine yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İTAFİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken polis ekipleri de caddeyi güvenlik şeridiyle çekerek önlem aldı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarından ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta tedavi etti.
YAVRU KEDİ KURTARILDI
Öte yandan İtfaiye ekipleri iş merkezinin çatısında alevlere arasında bir yavru kediyi fark etti. Bir itfaiye eri kediyi alarak merdiven aracıyla aşağıya indirdi. Kedi itfaiye erleri tarafından bir koliye konularak itfaiye aracına alındı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi.
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