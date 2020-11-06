İstanbul'da iş yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimleri

AA

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün 12 bin personelin katılımıyla 18 bin 581 iş yeri, 4 bin 52 taksi ve toplu taşıma aracının denetlendiğini belirtti.

Tedbirlere uymayan 33 araç, 99 iş yeri ve 659 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını aktaran Yerlikaya, "Birinin bizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tedbirlere uymalıyız." ifadesini kullandı.