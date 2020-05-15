İstanbul'da iki taksiciyi bıçakla gasbeden zanlı tutuklandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazköy mevkinde iki taksi şoförünün 4 gün arayla bıçakla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki olayı da Bayrampaşa'dan taksilere müşteri olarak binip gerçekleştirdiği belirlenen Muhammet M'yi (20) gözaltına aldı.

Taksicilerden birinin 550, diğerinin ise 600 lirasını gasbettiği ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.