Son dakika... Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında iki metrobüs çarpıştı. Kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.

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