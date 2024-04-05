İstanbul'da iki kaza kask kamerasında
İstanbul trafiğinde iki sürücünün, motosikletlilere arkadan çarptığı anlar kask kamerasına yansıdı.
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İstanbul trafiğinde motesiklet sürücüleri zaman zaman araç sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle büyük tehlike atlatıyor. Bu kazalardan ikisi de Pendik ve Şişli'de meydana geldi.
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Pendik'teki kaza D-100 yan yolda meydana geldi. Kazada, seyir halindeki motosiklete arakadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.
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Yere düşen motosiklet sürücüsünün kendisine çarpan otomobil sürücüsünden ambulans çağırmasını istediği anlar da görüntüde yer alıyor.
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Bir diğer kaza ise Şişli'de kaydedildi.
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Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete seyir halindeyken soldan yanaşan yolcu minibüsünün yandan çarptığı görülüyor.
Her iki kaza anı da kask kamerasıyla kaydedildi.