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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da iki kaza kask kamerasında

        İstanbul'da iki kaza kask kamerasında

        İstanbul trafiğinde iki sürücünün, motosikletlilere arkadan çarptığı anlar kask kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:57
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        • 1

          İstanbul trafiğinde motesiklet sürücüleri zaman zaman araç sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle büyük tehlike atlatıyor. Bu kazalardan ikisi de Pendik ve Şişli'de meydana geldi.

        • 2

          Pendik'teki kaza D-100 yan yolda meydana geldi. Kazada, seyir halindeki motosiklete arakadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

        • 3

          Yere düşen motosiklet sürücüsünün kendisine çarpan otomobil sürücüsünden ambulans çağırmasını istediği anlar da görüntüde yer alıyor.

        • 4

          Bir diğer kaza ise Şişli'de kaydedildi.

        • 5

          Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete seyir halindeyken soldan yanaşan yolcu minibüsünün yandan çarptığı görülüyor.

          Her iki kaza anı da kask kamerasıyla kaydedildi.

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