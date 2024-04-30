İstanbul'da iki kahvehaneye birden silahlı saldırı!

"BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI"

Mahalle sakini İbrahim Kartal, "Sabaha karşı 05.00 sıralarındaydı. Çok yoğun bir şekilde silah sesine uyandık, anladık makineli tüfekle ateş edildiğini. Ardından scooter tarzı bir motosikletle olay yerinden ayrıldılar." dedi. Olayın yaşandığı sokakta oturan Nuran Hamzaoğlu ise, "İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorum. Oldu ki gece vakti hastaneye veya gezmeye gideceğim, Allah muhafaza kör kurşuna gideceğiz. Şikayetçiyim. Bana torunlarıma birşey olsa bunun hesabını kimse verecek ?Buna bir çözüm bulunmalı. Ezanla silah sesleri aynı anda geldi. Bir hafta içinde iki kez oldu" diye konuştu.