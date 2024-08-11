İstanbul'da üç ilçedeki ağaçlık alanda yangın

Park halindeki aracı yangında hasar gören Yaşar Şahin, "Bir yakınımın nikahındaydık, geldiğimizde araba bu haldeydi. Çalılıklardan yangın çıkmış ama muhtemelen sigara izmariti atmışlar. Nikah Sarayı'nda marketin önü diye anons edildi. Marketin önü diye duyunca oralı olmadım. Nikah bitip dışarı çıktığımda dumanları gördüm. Araçta çok büyük bir hasar yok." diye konuştu.