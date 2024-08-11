Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da üç ilçedeki ağaçlık alanda yangın | Son dakika haberleri

        İstanbul'da üç ilçedeki ağaçlık alanda yangın

        İstanbul'un Tuzla, Avcılar ve Ümraniye ilçelerindeki ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ümraniye'deki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken 2 araç hasar gördü. Tuzla ve Avcılar'daki yangınlara müdahale sürüyor. Öte yandan Ümraniye'deki yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da iki ilçede çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

          Tuzla'nın Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisi olduğu öğrenilen otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          Yangın, kısa sürede buradaki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

          İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

        • 3

          Oluşan yoğun dumanın farklı ilçelerden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        • 4

          AVCILAR

          Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda da yangın çıktı.

          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        • 5

          Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

          İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

        • 6

          ÜMRANİYE

          Ümraniye'de Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta, çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 7

          Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları hortumla su sıkarak yangını söndürmek istedi. Alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

        • 8

          Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek bölgeden uzaklaştırdı.

        • 9

          Ağaçların yanındaki tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.

        • 10

          Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.

        • 11

          İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        • 12

          Park halindeki aracı yangında hasar gören Yaşar Şahin, "Bir yakınımın nikahındaydık, geldiğimizde araba bu haldeydi. Çalılıklardan yangın çıkmış ama muhtemelen sigara izmariti atmışlar. Nikah Sarayı'nda marketin önü diye anons edildi. Marketin önü diye duyunca oralı olmadım. Nikah bitip dışarı çıktığımda dumanları gördüm. Araçta çok büyük bir hasar yok." diye konuştu.

        • 13

          SİGARA İZMARİTİ İDDİASI

          Geldiğinde yangının yeni başladığını ifade eden Veysel Yarıcı da "Bir arkadaşın sigara attığı söyleniyor ama kimin attığı belli değil. Daha sonra alevler yükselince buradaki görevliler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştılar. Daha sonra itfaiye geldi." ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Habertürk Anasayfa