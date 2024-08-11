İstanbul'da üç ilçedeki ağaçlık alanda yangın
İstanbul'un Tuzla, Avcılar ve Ümraniye ilçelerindeki ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ümraniye'deki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken 2 araç hasar gördü. Tuzla ve Avcılar'daki yangınlara müdahale sürüyor. Öte yandan Ümraniye'deki yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edildi.
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İstanbul'da iki ilçede çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Tuzla'nın Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisi olduğu öğrenilen otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangın, kısa sürede buradaki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.
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Oluşan yoğun dumanın farklı ilçelerden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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AVCILAR
Avcılar'a bağlı Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.
İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.
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ÜMRANİYE
Ümraniye'de Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta, çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları hortumla su sıkarak yangını söndürmek istedi. Alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.
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Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek bölgeden uzaklaştırdı.
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Ağaçların yanındaki tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.
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Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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Park halindeki aracı yangında hasar gören Yaşar Şahin, "Bir yakınımın nikahındaydık, geldiğimizde araba bu haldeydi. Çalılıklardan yangın çıkmış ama muhtemelen sigara izmariti atmışlar. Nikah Sarayı'nda marketin önü diye anons edildi. Marketin önü diye duyunca oralı olmadım. Nikah bitip dışarı çıktığımda dumanları gördüm. Araçta çok büyük bir hasar yok." diye konuştu.
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SİGARA İZMARİTİ İDDİASI
Geldiğinde yangının yeni başladığını ifade eden Veysel Yarıcı da "Bir arkadaşın sigara attığı söyleniyor ama kimin attığı belli değil. Daha sonra alevler yükselince buradaki görevliler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştılar. Daha sonra itfaiye geldi." ifadelerini kullandı.