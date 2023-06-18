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İstanbul'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Sultangazi ve Esenler'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif yaralandı

Giriş: 18.06.2023 - 04:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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AA

TEM Otoyolu Sultangazi sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Devrilen araçta bulunan yolculardan biri hayatını kaybederken, sürücü ile diğer yolcu hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşurken, ölen kişinin cenazesi otopsi için Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Diğer kaza Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. otomobil, otogar yönünde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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