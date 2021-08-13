İstanbul'da iki ayrı noktada feci kaza!

Kaza, saat 18.30 da Habipler - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün dönerken virajı alamadığı 34 ZA 7338 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, yola devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sırasında kamyonun yanından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önledi. Kazada kamyonda bulunan hafriyat yere savruldu. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kamyonun yoldan çekilmesi ve hafriyatın temizlenmesiyle açıldı.
TUZLA'DA TIR KAMYONLA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Tuzla Orhanlı gişelerde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı gişeler çıkışında meydana geldi. Yan yoldan çıkış yapan İzzet Kalyon'un kullandığı 34 FK 7577 plakalı TIR, iddiaya göre ana yola hızlı bir giriş yaparak, o sırada gişelerden çıkış yapan İdman İsbarlı'nın kullandığı 34 SZ 7576 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun damperi ayrılarak yan yatarken, TIR da orta refüje devrildi. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ile TIR'ın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Orhanlı TEM bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı. Karayolları ekipleri ve polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak, TIR ve kamyonun kaldırılması için çalışma yaptı. Kaza yapan araçlar, uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan ve konuşmakta güçlük çeken bir yolcu, "Kamyonda 3 kişiydik, 2 kişi yaralandı" dedi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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