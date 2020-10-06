İstanbul'da hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde kent genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde 558 personelden oluşan 234 ekiple önceden belirlenen 589 adrese operasyon düzenleyen polis, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 123 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında "hırsızlık" suçundan 18 yıl hapis cezası ile "ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü de yer alıyor.