İstanbul'da hissedilen deprem! İşte 4 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 4 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. Saat 10 sularında İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. Sata 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...
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İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
Saat 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi günü saat 01:40'ta Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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