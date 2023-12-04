Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da hissedilen deprem! 4 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        İstanbul'da hissedilen deprem! İşte 4 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 4 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de deprem oldu. Saat 10 sularında İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de deprem oldu. Sata 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. İşte 4 Aralık 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

          Saat 10:42'de İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi.

          AKDENİZ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Aralık Pazartesi günü saat 01:40'ta Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da korkutan deprem!
        Marmara'da korkutan deprem!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Habertürk Anasayfa