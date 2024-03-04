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        Haberler Gündem SON DAKİKA! İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! 4 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        İstanbul'da hissedilen deprem! 4 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 4 Mart 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:57
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        İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli, meydana gelen son dakika depremleri, son depremler listesinde yayımlıyor. Depremi hisseden ve deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkezüssü neresi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        İSTANBUL'DA DEPREM!

        Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD merkezi Yenice olan depremin 10,46 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu

        İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

        Çanakkale'deki deprem İstanbul'da da hissedildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında hissedilen deprem çevre illerde de hissedildi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 11:26'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        4

        ANTALYA PEŞ PEŞE DEPREMLER İLE SALLANDI

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 01:51'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede ilk depremin hemen ardından saat 01:56'da 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

        5

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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