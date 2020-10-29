İstanbullu vatandaşlara kötü haber. Yarın haftanın son iş gününün yaşanacağı megakent ile ilgili Meteoroloji'den oldukça önemli son dakika uyarıları geldi...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kıyı kesimleri ile yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.Yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara’nın doğusunda yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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