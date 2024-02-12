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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da hareketli anlar! İki grubun kavgasında 1 polis yaralandı - Güncel haberler

        Şişli'de polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu! 1 polis yaralandı

        İstanbul Şişli'de hareketli anlar yaşandı. Olayda iki grup arasında kavga çıktı. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Arbede sırasında 1 polis yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:15
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        İki grubun kavgasında 1 polis yaralandı!
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        Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yere yatırılarak durdurulan 3 kişi gözaltına alındı. Kavgaya müdahale eden 1 polis, arbede sırasında yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada gruptakiler, polise zorluk çıkararak kavgayı sürdürdü. Ekipler ise kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Polisler gruptan 3 kişiyi yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

        Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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