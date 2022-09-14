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İstanbul'da hangi İlçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Eylül AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama

AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri duyuruları: 14 Eylül elektrik kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da arıza bakım ve onarım çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşanacak. Evde mağdur olan istemeyen vatandaşlar önceden önlem almak için elektrik kesintisi olacak ilçeleri araştırıyor. İşte, AYEDAŞ-BEDAŞ 14 Eylül elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı...

14.09.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • 14 Eylül Çarşamba elektrik kesintisinin nerelerde olacağı İstanbul halkı tarafından araştırlan konuların başında geliyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler AYADEŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte, AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı...

  • ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 14 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

  • 14 EYLÜL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı saatlerden elektrik kesintisi yaşanacak. Elektriklerin ne zaman gelecveği AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın sitesi üzerinden veya ALO 186 hattından öğrenilebilecek.

  • A YEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

  • BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

     

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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