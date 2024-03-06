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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da Halk Ekmek ramazan pidesini 10 liradan satacak - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da Halk Ekmek ramazan pidesini 10 liradan satacak

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen 340 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:22
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        Halk Ekmek pideyi 10 liradan satacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını bildirdi.

        İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pidesinin satış fiyatını açıkladı.

        Ekrem İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL'den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadelerini kullandı.

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