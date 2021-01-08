İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası 2017'de onanan "Melek" kod adlı Çilem K'nın, Küçükçekmece'de yaşadığını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri operasyonda Çilem K'yi gözaltına aldı.

Çilem K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.