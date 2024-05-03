Yağışlı havanında etkisiyle, haftanın son iş g&uuml;n&uuml;nde İstanbul da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saatler 18.00 i g&ouml;sterdiğinde İBB Trafik Yoğunluk Haritasında, Anadolu ve Avrupa Yakasında trafik yoğunluğu y&uuml;zde 81 e ulaştı. Anadolu Yakası nda Kadık&ouml;y D-100 Karayolu nda her iki y&ouml;nde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Avrupa Yakası nda ise D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde &ccedil;ift y&ouml;nl&uuml; trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 20.11 itibariyle İstanbul daki trafik yoğunluğu y&uuml;zde 67 seviyelerinde g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.