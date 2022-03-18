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İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Mart kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek 2022?

İstanbul'da hafta sonu (19-20 Mart) kar yağacak mı, Kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Megakent, geçtiğimiz hafta Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişti. İstanbul'da kar yağışının tekrar başlamasıyla birlikte '19-20 Mart hafta sonu kar yağacak mı, kar yağışı ne zaman bitecek?' soruları akıllara geldi. İşte, MGM 19-20 Mart İstanbul hava durumu tahminleri...

18.03.2022 - 14:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kar yağışının İstanbul'a geri geleceği Meteololoji Genel Müdürlüğü tarafından duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta beyaza bürünen Megakent, bugün (18 Mart) itibariyle yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken hafta sonu İstanbul'da havanın nasıl olacağı ve kar yağışının kaç gün süreceği merak ediliyor. İşte, Meteoroloji 19-20  Mart İstanbul hava durumu raporu...

  • 18 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK 19-20 MART ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı görülecek. MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar yağışı  bekleniyor.

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