İstanbul'da gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden çıkan bir tıra ait konteynerde Çin'den kaçak yollarla oto aksesuarı ve yedek parçaların getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fatih'te durdurulan tırda beyan dışı olduğu tespit edilen 22 stop lambası, 8 mercek far, 100 tepe lambası, 80 bagaj amörtisörü, 390 sis farı, 25 panjur ve 4 body kit olmak üzere toplam 629 oto yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda Koray E. (41) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.