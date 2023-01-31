İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!

Sarıyer Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü.
İHA'nın haberine göre yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜLER
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme engelli çift, akşam saatlerinde sahilde yürümeye başladı.
Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. İki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Çift, olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.