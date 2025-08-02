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        Haberler Gündem İstanbul'da genel asayiş denetimi gerçekleştirildi

        İstanbul'da genel asayiş denetimi gerçekleştirildi

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile kent genelinde denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'umuzun dört bir yanında gece gündüz demeden sürdürdüğümüz bu uygulamalar, vatandaşımızın can ve mal ehemmiyeti için sürdürdüğümüz bu uygulamalar, suç ve suçla mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 22:42 Güncelleme: 02.08.2025 - 22:42
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        İstanbul'da genel asayiş denetimi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Havacılık, Narkotik, Organize, Önleyici, Trafik, Deniz Liman ve ilgili şube müdürlükleri ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımı ile helikopter destekli olarak havadan, karadan ve denizden saat 20.00 itibarıyla aynı anda denetim gerçekleştirildi.

        Suçla mücadele kapsamında, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile gerçekleştirilen denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Ümraniye'de ve Esenyurt'ta yapılan denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şüphelilerin üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime narkotik köpeği Yona da katıldı.

        ‘SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ’

        İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla bu akşamda 39 ilçemizde huzur uygulamalarımıza, deniz ve hava unsurlarımızla destek vermekteyiz. İstanbul’umuzun dört bir yanında gece gündüz demeden sürdürdüğümüz bu uygulamalar, vatandaşımızın can ve mal ehemmiyeti için sürdürdüğümüz bu uygulamalar, suç ve suçla mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi. İstanbul halkı hiç şüphe etmesin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gece gündüz 7/24 suç ve suçlunun karşısındayız. Tabii İstanbul halkının desteği bizim için önemli. Fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.(

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        #istanbul asayiş
        #İstanbul denetim
        #haberler
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