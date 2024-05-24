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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu

        İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu

        İstanbul Kağıthane'de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki Zinnetnur Ayar, iddiaya göre sevgilisinin ailesi tarafından önce sokakta dövüldü. Olaydan 1 saat sonra ise genç kadın, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ailesi ise cinayete kurban gittiğini savunuyor. Zinnetnur'un ölümüyle ilgili olarak erkek arkadaşı aranıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:30
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          İstanbul'da sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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          Geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3,5 yaşında kız çocuğu olan 27 yaşındaki Zinnetnur Ayar, 2 çocuk babası Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre bu süre içerisinde Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.'nin ailesi genç kadını sorumlu tuttu.

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          Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.'nin evinin önüne gitti. Ancak iddiaya göre, aşağıya Ergün G.'nin ailesindeki kadınlar indi ve kadını dövdü.

          Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak yeniden sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

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          Silah seslerini duyan vatandaşlar genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

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          Başından tek kurşunla vurulmuş haldeki kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

          Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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          Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının olay yerinde kucağında olan kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis yaptığı çalışmalarda olay anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerasına rastlamadı. Ancak görgü şahitlerinin ifadesi ve olayın öncesine ait kamera görüntülerini de inceleyen polis, Zinnetnur Ayar'ın evden aldığı tabancayla kendisini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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          AİLESİ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

          Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Tabancanın balistik incelemesi sonrası ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu netlik kazanacak.

          Öte yandan genç kadının cenazesi, dün Sultanselim Merkez Camisi'nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği ve Ayar'ın sevgilisi Ergün G.'nin ifadesine başvurmak için peşinde olduğu öğrenildi.

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