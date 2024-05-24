İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu

Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.'nin evinin önüne gitti. Ancak iddiaya göre, aşağıya Ergün G.'nin ailesindeki kadınlar indi ve kadını dövdü.

Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak yeniden sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.