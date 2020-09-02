Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Nagehan Bıyıklı, 29 Ağustos Cuma günü Bostancı’da taksi beklediği sırada iki kişinin önce sözlü tacizine ardından da taksiye bindiği esnada fiziksel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

SAKARYA'YA AİLESİNE SIĞINMIŞTI

Bıyıklı hayatını güvence altına almak için yaşadığı İstanbul’dan, Sakarya’ya ailesinin yanına sığındığını ifade etmişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Nagehan Bıyıklı’ya saldıranlar bu akşam saatlerinde yakalandı. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nden ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.