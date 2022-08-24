Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur başladı. Önce Anadolu ve ardından Avrupa yakasında gece itibariyle başlayan yağış ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı...

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