İstanbul’da sis etkili oldu

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İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Eyüpsultan, Arnavutköy, Mecidiyeköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı.

Yüksek binaların zirveleri sisle kaplanırken, İstanbul Boğazı da sisten etkilendi. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Arnavutköy sahilden neredeyse görünmez hale geldi. Bazı vatandaşların ise yoğun sise aldırmadan sahilde balık tuttukları görüldü.

Ayrıca, D-100 Karayolu ile D-020 Karayolu Göktürk yolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.