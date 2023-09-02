İstanbul'da gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün gaybubet evlerinde kalan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAHTE KİMLİKLİ 9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı olan ancak sahte kimlik kullanarak örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam eden 9 şüpheli tespit edildi.

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8 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Şüphelilere ait 10 ayrı adrese bu gece operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si kaldıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı.

Evlerde kalan 1 kişiyi daha fark eden polis, bu kişinin de FETÖ firarisi olduğunu belirledi. Ekipler toplamda 8 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürürken firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YUNANİSTAN SINIRINDA 13 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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