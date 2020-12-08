İstanbul'da gasp teşebbüsünde bulunan 6 şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta Ataşehir'deki bir demir çelik firmasının çalışanı E.A., iş yeri arkadaşı M.K. ile birlikte şirkete ait 2 milyon 524 bin lira değerindeki çeki bozdurmaya bankaya gitti. M.K. bir süre sonra babasının hasta olduğunu ifade ederek bankadan ayrıldı. Çeki bozdurup nakit parayı iş yerine götürmek için yola çıkan E.A'nın kullandığı otomobilin önü Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 22. Sokak kesişiminde ele silahlı yüzü maskeli kişilerce durdurulmaya çalışıldı. Olay yerinden araçla geri geri kaçan E.A. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 2-3 Aralık'ta olaya karışan aralarında M.K.'nin de olduğu 6 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin olayı planladığı, şirkete ait paranın gasbedilmesi için grubu yönlendirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.